Andrea Kathrin Loewig und Andreas Thiele vor der Thomaskirche in Leipzig

Andrea Kathrin Loewig, TV-Ärztin aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft", hat geheiratet.

Andrea Kathrin Loewig (54), TV-Ärztin aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft", und der Berliner Architekt Andreas Thiele (50) haben geheiratet. Das Paar gab sich am Samstag (24. Juli) in Leipzig das Jawort.

Loewig sagte nach der Trauung in der Thomaskirche zu "Bild am Sonntag": "Ja, wir haben es getan! Wir sind in den Hafen der Ehe gesegelt und überglücklich!" Demnach wollte das Paar bereits vergangenes Jahr heiraten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Feier aber verlegt. Insgesamt sollen 100 Gäste anwesend gewesen sein.

Vorfall am Rande

Am Rande der Trauung kam es laut "Bild" zu einem unschönen Zwischenfall. Einem Fotografen, der unerlaubt Bilder der Zeremonie schießen wollte, wurde von der Security der Zutritt verwehrt. Daraufhin rief der Fotograf die Polizei.