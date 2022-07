Die Moderatorin Andrea Otto ist nach längerer Krankheit im Alter von 47 Jahren gestorben. Das gab der Bayerische Rundfunk bekannt.

Andrea Otto ist tot. Die Moderatorin starb am 1. Juli im Alter von 47 Jahren. Das teilte der Bayerische Rundfunk am Dienstag, 5. Juli, mit. Vor rund eineinhalb Jahren habe sie sich eine Auszeit genommen und "wollte sich um die Familie und um ihre Gesundheit kümmern", heißt es. "Zuversichtlich schmiedete die 'Abendschau'-Moderatorin und BR-Sportjournalistin Pläne, glaubte fest an ihre Genesung und eine Rückkehr in die Redaktion." Nun sei sie nach längerer Krankheit verstorben und hinterlasse ihren Mann und ihre Tochter.

Andrea Ottos Team ist "schockiert und fassungslos"

In einer Nachricht ihrer Teams des BR-/ARD-Sports und der "Abendschau" heißt es: "Wir sind schockiert und fassungslos - wir vermissen Andrea: Ihre Sonne strahlt weiterhin in unseren Herzen. In Gedanken sind wir bei ihrer Tochter, ihrem Ehemann und ihren Eltern." Otto sei mehr als eine wunderbare Kollegin gewesen. "Sie war ein Sonnenschein! Positive Ausstrahlung und gute Laune hat Andrea vorgelebt - sie war immer freundlich, fröhlich und fair."

Die gelernte Buchhändlerin Andrea Otto begann ihre Karriere beim Bayerischen Rundfunk laut ihres Senders im Jahr 2000 und war zunächst im Hörfunk bei Bayern 3 und B5 aktuell tätig. Ab 2007 moderierte sie dann auch im Fernsehen und stand unter anderem für "Blickpunkt Sport" vor der Kamera. Ab 2009 präsentierte sie Wintersport in der ARD und war später für das ARD-Team bei zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften mit dabei. Ab 2012 gehörte sie zum festen Moderationsteam der BR-"Abendschau". Bis Ende 2020 präsentierte sie vor allem das Regionalmagazin "Abendschau - der Süden".

Bilder des Tages Giftiges Schaumbad 1 von 117 Zurück Weiter Zurück Weiter 5. Juli: Muskelprotz Los Angeles, USA. Bodybuilder Mark Pacheco posiert während der Mr. & Ms. Muscle Beach Championship. Venice, ein Stadtteil im Westen der kalifornischen Metropole, ist einer von zwei historischen Bodybuilding-Standorten und wurde zum Anlaufpunkt Nummer Eins für leidenschaftliche Kraftprotze, als der nahe gelegene Santa Monica Muscle Beach wegen Überfüllung geschlossen wurde. Der kalifornische Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger war nur ein Stammgast unter vielen berühmten Bodybuildern und Schauspielern, die dort trainiert haben. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt.