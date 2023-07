Andrea Petković nimmt Boris Becker in Schutz: "Würde ihn mit meinem Leben verteidigen"

Nach unzähligen Negativ-Schlagzeilen Andrea Petković nimmt Boris Becker in Schutz: "Würde ihn mit meinem Leben verteidigen"

Das öffentliche Bild von Boris Becker ist nicht erst seit seiner Haftstrafe angekratzt. Doch einen bekannten Fan hat "Bobbele" noch: Tenniskollegin Andrea Petković.

Boris Becker hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Feinde gemacht. Doch noch immer kann die Tennis-Legende auf ein paar Weggefährten zählen. So wie Tennisspielerin Andrea Petković, die "Bobbele" im NDR 90,3 Podcast "Feel Hamburg" in Schutz genommen hat.

Andrea Petković nimmt Boris Becker in Schutz

"Er war einer der großzügigsten Ex-Tennisspieler, die ich erlebt habe", sagte die ehemalige Spielerin über Becker. "Immer wenn ich Ratschläge brauchte oder wenn ich Fragen hatte, war er sehr großzügig mit seiner Zeit. Er hat sich immer zu uns gesetzt, hat immer noch mal einen Kaffee mit uns getrunken, um seine Erfahrungen zu teilen", erzählte Petković.

Ihre Loyalität sei daher "voll bei Boris Becker", so die 35-Jährige, die selbst während ihrer Karriere mit Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen hatte.

"Ich würde Boris mit meinem Leben verteidigen", sagte Petković. So wie sie würden sich vermutlich nicht alle von Beckers früheren Weggefährten äußern.

Nicht alle äußern sich wohlwollend

Aktuell sorgt die Doku "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" (läuft ab dem 4. August 2023 bei Paramount+) für Aufsehen. Darin äußern sich nicht nur Beckers ehemalige Lebensgefährtinnen – Alessandra Meyer-Wölden und Noch-Ehefrau Sharlely Becker – sondern auch Anwälte, die mit dem Tennisstar zu tun hatten.

Von Susan bis Lilian Viel Drama, eine Besenkammer und heute die große Liebe: Boris Becker und seine Frauen 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter 1985 war Boris Becker für einige Zeit mit der drei Jahre älteren US-Tennisspielerin Susan Mascarin liiert. Nach seinem Wimbledon-Triumph antwortete der damals 17-Jährige im US-Fernsehen auf die Frage, wie es denn so mit den Frauen läuft: "Naja, auf jeden Fall waren nach Wimbledon mehr da als vorher." Mascarin ist drei Jahre älter als Becker und war damals ebenfalls Tennisprofi. Die Liaison der beiden hielt nicht lange. Mehr

"Boris kam an und er war sehr anmaßend. Ich hab zu ihm gesagt: 'Boris, du magst der Größte auf deinem Platz gewesen sein, aber jetzt kommst du auf meinen'", erinnert sich darin Samuel Burstyn, der ehemalige Anwalt von Barbara Becker, der Boris' erste Ehefrau bei der Scheidung juristisch vertrat.

Quelle: NDR 90,3 "Feel Hamburg"

+++ Lesen Sie auch +++

"Liebe meines Lebens": Wer ist Boris Beckers Freundin Lilian de Carvalho Monteiro?

Lilly Becker auf der Suche nach dem Richtigen: "Ich wäre gerne verliebt"