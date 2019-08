Fans hatten sich in den vergangenen Stunden große Sorgen um Andreas Gabalier (34) gemacht, doch der Sänger selbst gibt Entwarnung. Der 34-Jährige postete am Dienstag auf Facebook ein Video aus dem Krankenhaus und schrieb dazu: "Auf dem Weg der Besserung". Zuvor hatte er aufgrund einer Lebensmittelvergiftung ein für Mittwoch geplantes Konzert in Huttwil in der Schweiz absagen müssen.

Aufgrund eines starken Flüssigkeitsverlustes sei er in den vergangenen Tagen sehr müde gewesen und nicht dazu gekommen, die vielen Nachrichten zu beantworten, die ihn erreicht hätten. "Es geht bei mir am Handy so dermaßen zur Sache", erzählt Gabalier in dem Video. Es sei "herzerwärmend, wie viele Leute sich da Sorgen machen". Das Antibiotikum, das ihm verabreicht worden sei, "greife" jedoch und wenn alles gut laufe, komme er am Mittwoch aus dem Krankenhaus. Vorerst müsse sich der "Vergiss mein nicht"-Sänger allerdings noch schonen.

Was ist mit dem Auftritt in Kitzbühel?

Derzeit ist noch nicht sicher, ob Gabalier am kommenden Samstag im österreichischen Kitzbühel auftreten kann. Er würde gerne spielen, wisse aber noch nicht, ob dies mit seiner Gesundheit vereinbar sein wird. Falls der Auftritt stattfinden sollte, entschuldigte sich Gabalier schon einmal vorab, dass er vielleicht nicht mit voller Power auftreten könne, sondern "vielleicht nur mit 110 Prozent". Seinen Humor hat er also im Krankenhaus nicht verloren.