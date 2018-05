In der Karriere könnte es für Andreas Gabalier (33) nicht besser laufen. Seine Konzerte sind nahezu alle ausverkauft, am 1. Juni erscheint nun sein heiß erwartetes neues Album "Vergiss mein nicht!". Doch um auf der Bühne und im Studio so richtig Gas geben zu können, muss er im privaten etwas zurückstecken. "Für konkrete Zukunftspläne wie Heiraten und Kinderkriegen ist unser Leben momentan einfach zu turbulent", so der Volks-Rock'n'Roller in "Neue Post".

Aber er sagt auch: "Ich bin ein Familienmensch, kann mir vorstellen, Kinder zu haben und will meinen Lebensabend nicht allein verbringen müssen." Worte, die seiner Freundin Silvia Schneider (36) sicher gefallen dürften. Neben der Familie ist Gabalier noch etwas anderes heilig: Traditionen und Rituale.

"Rituale schweißen zusammen"

Der Sänger erklärt: "Rituale schweißen zusammen. Denken Sie nur an Weihnachten, wo die ganze Familie zusammenkommt. Wenn wir keine Traditionen pflegen, vergessen wir einander und vereinsamen. Für mich ist Tradition auch, mit den alten Kumpels um die Häuser zu ziehen. Nur wenn wir Freundschaften pflegen und die Familie hochhalten, spüren wir unsere Wurzeln."

Und eine Tradition ist dem Österreicher besonders wichtig und würde sie deshalb gerne mal an seine Kinder weitergeben: "Dass alle gemeinsam miteinander am Tisch sitzen und sich Zeit nehmen zum Essen und miteinander sprechen. Ich sitze gerne mit meinen Liebsten am Küchentisch bei Käse, Speck, Bauernbrot und einer frischen Buttermilch."