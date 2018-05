Am vergangenen Freitag hat Andreas Gabalier (33) seine neue Single "Verdammt lang her" inklusive Musikvideo veröffentlicht. Darin geht es um Erinnerungen an die Jugendzeit. Wenn der Österreicher an seine Jugend zurück denkt, dann denkt er vor allem an "unbeschwerte Zeiten, wilde Partys bei uns in der Siedlung, die im Luftschutzbunker gefeiert wurden. Der war nämlich schalldicht und man musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Alle Jugendlichen waren dort immer am Wochenende zusammen. Erste Tanzversuche, Moped fahren...", so Gabalier zu spot on news.

Diese unbeschwerten Zeiten wünscht sich der Volks Rock'n'Roller zurück. "Wenn ich es mir aussuchen könnte", so Gabalier, "würde ich lieber in den Neunzigern leben, es war alles viel entspannter ohne Handywahn und die ganze Schnelllebigkeit in unserer heutigen Zeit, und überhaupt hatte man viel weniger Stress". Positiven Stress hatte der Sänger in den vergangen Monaten. Im Studio hat Gabalier an seinem nunmehr sechsten Studioalbum gearbeitet, das am 1. Juni unter dem Namen "Vergiss Mein Nicht" erscheinen wird.