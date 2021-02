Ihre Trennung kam für viele überraschend. Ex-Bachelor Andrej Mangold verrät, warum die Beziehung mit Jennifer Lange gescheitert ist.

Lange galten Andrej Mangold (34) und Jennifer Lange (27) als das "Bachelor"-Traumpaar. Umso überraschender kam für viele Fans die Trennung im November 2020. Der Ex-Bachelor verrät nun, warum die Beziehung wirklich gescheitert ist. Der "Sommerhaus"-Eklat sei nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" gewesen, erklärt er im Interview mit der VOX-Sendung "Prominent!" am Sonntagabend. Zwischen den beiden hätte es demnach schon länger gebrodelt.

Als Grund führt Mangold vor allem "andere Vorstellungen für die Zukunft" an. "Ich 34, sie 27 ... Wir waren einfach an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich. Ich dachte schon an eine eigene Familie." Der Shitstorm, der nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" folgte, war dann der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte.

Kann er sich ein Liebes-Comeback mit Jennifer Lange vorstellen?

Fans des Paares, das sich 2019 beim "Bachelor" kennen und lieben gelernt hatte, trauern der Beziehung auch heute noch nach. Und so erreicht beide immer wieder die Frage nach einem Liebes-Comeback. Andrej versichert, er habe es versucht. Er sei jemand, der "bis zum Umfallen" kämpfe, wenn er etwas mag. Er glaube, er habe alles gegeben. Doch am Ende "sollte es wohl nicht sein", bedauert der 34-Jährige.

Jennifer Lange scheint mit der Beziehung komplett abgeschlossen zu haben. Erst kürzlich schloss sie in ihrer Instagram-Story ein Comeback mit Andrej Mangold ganz klar aus. "Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und nein, es wird auch kein Liebes-Comeback geben", erklärte die Fitnesstrainerin entschlossen.