Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo tritt von seinem Amt zurück. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung vor.

Andrew Cuomo (63) tritt zurück. Das gab der Gouverneur von New York am Dienstag (10. August) bekannt. Dem 63-Jährigen hatten mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen, er weist bis heute die Vorwürfe zurück. "Ich denke, dass ich unter den gegebenen Umständen am besten helfen kann, wenn ich zur Seite trete", sagte Cuomo in einer live ausgestrahlten Rede. In 14 Tagen wird die stellvertretende Gouverneurin Kathy Hochul (62) Cuomos Amt übernehmen und damit die erste Gouverneurin New Yorks werden.

Untersuchung eingeleitet

Eine unabhängige Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass der seit 2011 amtierende Gouverneur mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll, wie Generalstaatsanwältin Letitia James (62) am 3. August verkündet hatte. Laut der Untersuchung habe es unter anderem "unerwünschte und nicht einvernehmliche Berührungen" sowie zahlreiche Anspielungen sexueller Natur gegeben, "die eine feindliche Arbeitsumgebung für Frauen" geschaffen haben sollen. Sie sprach von einem "Klima der Angst".

Für den Bericht wurde mit 179 Personen gesprochen. Mehr als 74.000 Beweise, darunter E-Mails, Textnachrichten und Bilder, wurden ausgewertet. Diese Beweise zeichneten ein "zutiefst verstörendes, aber klares Bild", sagte die Generalstaatsanwältin. Cuomo habe die Frauen laut James begrapscht, geküsst, umarmt und sexuelle Anspielungen gemacht. James dankte sowohl den Frauen für ihren Mut als auch den unabhängigen Ermittlern für deren Professionalität. Cuomo hatte sich anschließend dagegen gewehrt, sein Amt niederzulegen. US-Präsident Joe Biden (78) soll jedoch seinen Rücktritt verlangt haben.