Andrew Lloyd Webber hat bei der finalen Aufführung von "Das Phantom der Oper" am Broadway an seinen verstorbenen Sohn Nicholas erinnert.

Unfassbare 35 Jahre lang wurde am Broadway Andrew Lloyd Webbers (75) Musical-Version von "Das Phantom der Oper" aufgeführt. Am vergangenen Sonntag (16. April) fiel für das Stück letztmals der Vorhang - und der weltberühmte Komponist nutzte diesen denkwürdigen Moment für eine höchst emotionale Widmung, wie britische und US-amerikanische Medien berichten.

Ende März dieses Jahres war Lloyd Webbers Sohn Nicholas im Alter von nur 43 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Anlässlich der finalen Broadway-Aufführung erinnerte er sich nun daran zurück, wie er vor vielen Jahren die Musik für "Das Phantom der Oper" komponierte - als sein Nick "noch ein kleiner Junge" war.

Trauernde Patchwork-Familie

Auch Andrew Lloyd Webbers Ex-Frau Sarah Brightman (62), die viele Jahre lang im Musical mitgespielt hatte, betrat die Bühne und richtete einige Worte an das Publikum: "Als Andrew das geschrieben hat, war er [Nicholas, Anm. d. Red.] genau hier. Sein Sohn ist mit uns. Nick, wir lieben dich alle sehr." Brightman war Lloyd Webbers zweite Ehefrau, mit seiner ersten Ehepartnerin Sarah Hugill hatte er neben Nicholas noch Tochter Imogen Lloyd Webber (45) bekommen. Mit seiner dritten und aktuellen Frau Madeleine Gurdon (60) hat er noch drei weitere Kinder.

Am 25. März hatte der Komponist den Tod seines Sohnes, der zuvor in ein Hospiz überwiesen worden war, via Twitter bekannt gegeben. "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter ältester Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt und wir sind alle völlig fassungslos", schrieb er vor nicht einmal einem Monat.

Warum endet "Das Phantom der Oper"?

Schätzungen zufolge spielte "Das Phantom der Oper" in rund 14.000 Aufführungen am Broadway in New York City über eine Milliarde US-Dollar ein. Dennoch habe die kostspielige Produktion vor allem aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt rote Zahlen geschrieben und wurde daher nun eingestellt. Produzent Cameron Mackintosh sei sich jedoch laut "Variety" sicher: "Ich bin nun schon seit 55 Jahren ein Produzent und in dieser Zeit habe ich viele großartige Musicals zurückkehren sehen. Und 'Phantom' ist eines der großartigsten."