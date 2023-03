Der britische Komponist Andrew Lloyd Weber ist fünffacher Vater. Sein ältester Sohn Nicholas starb nun im Alter von nur 43 Jahren. Er litt seit Längerem an Magenkrebs.

Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber trauert um seinen ältesten Sohn Nicholas. Er wurde nur 43 Jahre alt. "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter älterer Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt, und wir sind alle sehr traurig", schrieb er am Samstagabend bei Twitter.

Sohn von Andrew Lloyd Webber hatte Magenkrebs

Nicholas, der ebenfalls als Komponist arbeitete, litt an Magenkrebs. Andrew Lloyd Webber hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sein Sohn seit 18 Monaten gegen die Krankheit kämpfte. In einer Videobotschaft auf Instagram sagte der 75-Jährige, dass sich sein Sohn zudem eine Lungenentzündung zugezogen hatte und in einem Hospiz untergebracht wurde.

Um bei seinem Sohn sein zu können, hatte Lloyd Webber die offizielle Premiere seines Musicals "Cinderella" in New York – in neuer Inszenierung unter dem Titel "Bad Cinderella" – abgesagt. "Ich bin absolut enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber mein Platz ist im Moment wirklich hier in England", sagte er.

Nicholas war Lloyd Webbers ältester Sohn und stammte aus der ersten Ehe des Komponisten. Von 1971 bis 1983 war der Brite mit Sarah Hugill verheiratet. Mit ihr hat er noch eine gemeinsame Tochter. Webbers zweite Ehe mit Sängerin Sarah Brightman blieb kinderlos. Seit 1991 ist der Künstler mit der Reiterin Madeleine Gurdon verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Andrew Lloyd Weber ist vor allem für seine zahlreichen Musicals bekannt. In den Achtzigern schuf er Klassiker wie "Cats", "Starlight Express" und "Das Phantom der Oper". Zudem gehört er zu den wenigen Künstlern, die alle vier großen Preise der amerikanischen Unterhaltungsindustrie gewonnen haben: Emmy, Oscar, Tony und Grammy.