Der bekannte Produzent, DJ und Musiker Andrew Weatherall ist überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Er starb am Morgen des 17. Februar in einem Krankenhaus in London, wie sein Management in einem Statement bekannt gab, das unter anderem der britischen Tageszeitung "The Guardian" vorliegt. Die Todesursache soll eine Lungenembolie gewesen sein.

"Er wurde ambulant behandelt, doch unglücklicherweise erreichte das Gerinnsel sein Herz. Sein Tod war schnell und friedlich", heißt es in dem Statement weiter. Weatherall wurde Ende der 80er-Jahre als DJ bekannt. Damals legte er im Londoner Club "Shoom" auf und verhalf dem Acid House zu größerer Bekanntheit.

Anfang der 90er-Jahre produzierte Weatherall das Album "Screamadelica" der Band Primal Scream. Durch den internationalen Erfolg des Albums wurde auch Weatherall einem breiteren Publikum bekannt. Sein Remix zum Song "Soon" von My Bloody Valentine wurde später weltweit gefeiert. In Verlauf seiner Karriere arbeitete er außerdem mit Künstlern wie Björk, New Order, Stereo MCs und den Chemical Brothers.