Der beliebte US-Moderator Andy Cohen (50) wird zum ersten Mal Vater. Dies verkündete er am Donnerstag in seiner Show "Watch What Happens Live". Er habe viele Jahre reichlich überlegt und nun, nach zahlreichen Gebeten und auch wissenschaftlicher Hilfe, erwarte er Nachwuchs - in rund sechs Wochen bereits.

Er könne es kaum erwarten und sei voller Dankbarkeit. Cohen lebt offen homosexuell und lässt sein Kind mithilfe einer Leihmutter austragen. Derzeit ist allerdings nicht bekannt, ob er in einer Beziehung lebt oder das Kind alleine großziehen wird. Auch auf seinem Instagram-Account teilte er die Passage aus seiner Sendung.