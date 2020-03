Der US-amerikanische Fernseh-Moderator Andy Cohen (51) leidet an Covid-19. Das gab er selbst in einem Instagram-Post am Freitag auf seiner offiziellen Seite bekannt. Er habe sich nicht gut gefühlt und sei nach einigen Tagen freiwilliger Quarantäne auf das Coronavirus getestet worden. Die Arbeiten an seinem Late-Night-Talk "Watch What Happens Live with Andy Cohen" seien ausgesetzt worden.

Er würde derzeit auch nicht mehr aus dem Homeoffice arbeiten, sondern sich komplett auf seine Genesung konzentrieren. "Ich möchte dem gesamten medizinischen Personal danken, die unermüdlich für uns alle arbeiten", fügte Cohen hinzu. Außerdem richtete er einen dringenden Appell an seine Follower: "Bleibt zuhause und passt auf euch auf." Der 51-jährige Moderator ist Vater eines einjährigen Sohns.