"Wir hatten gestern Abend ein tolles Date im Fedora. War schon ewig nicht mehr da - es ist köstlich! (Gute Gesellschaft auch)"

Bei diesem Anblick werden Erinnerungen an die Kultserie "Sex and the City" (1998-2004) wach: Carrie (Sarah Jessica Parker, 53, "Die Familie Stone - Verloben verboten!") nachts Arm in Arm mit einem Mann in New York City! Andy Cohen (50) postete das Selfie, auf dem er mit der US-Schauspielerin zu sehen ist, auf seinem Instagram-Account und schwärmt vom gemeinsamen Dinner in den höchsten Tönen... Vielleicht haben die beiden ja Baby Ben gefeiert? Der Sohn des schwulen US-Moderators kam Anfang Februar mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt, wie Cohen damals überglücklich ebenfalls auf Instagram bekanntgab.