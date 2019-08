Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian Andy Richter (52) ist nun offiziell geschieden. Wie das Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, wurde die Scheidung am Donnerstag vollzogen. Richter gab bereits im April bekannt, dass er und seine Frau, Schauspielerin Sarah Thyre (51, "Strangers with Candy"), nach zwei Jahrzehnten Ehe getrennt leben würden. Beide haben einen 18-jährigen Sohn und eine 12-jährige Tochter.

Richter wurde unter anderem durch sein jahrelanges Mitwirken als Sidekick von Conan O'Brien (56), Jay Leno (69) und Jon Stewart (56) in deren Shows berühmt. Seit Anfang der 2000er ist Richter immer wieder in großen Hollywood-Filmen und -Serien zu sehen, darunter auch "Monk" oder "Scary Movie 2" und zuletzt in der Netflix-Reihe "Santa Clarita Diet" an der Seite von Drew Barrymore (44). Seit 2005 spricht er außerdem den Lemur Mort in den "Madagascar"-Filmen.