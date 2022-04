Angela Merkel genießt aktuell ihre freie Zeit in Italien. Die Altkanzlerin ist nach ihrem Florenz-Besuch weiter nach Rom gereist.

Altkanzlerin Angela Merkel (67) macht aktuell Urlaub in Italien. Nach ihrem Besuch in Florenz ist sie mittlerweile weiter nach Rom gereist, wie italienische Medien berichten. Fotos zeigen die 67-Jährige in lässiger Kleidung mit Daunenjacke und Handtasche im historischen Zentrum der italienischen Hauptstadt. Merkel besuchte unter anderem die Piazza della Minerva, wie der italienische Nachrichtensender Sky TG24 berichtet. Begleitet wurde die Altkanzlerin von zivilem Sicherheitspersonal.

Angela Merkel kündigte Italien-Besuch an

Zuletzt war Merkel im Oktober 2021 nach Rom gereist - damals noch als Bundeskanzlerin. "Meine Liebe zu Italien werde ich sicherlich in ganz anderer Form noch leben können", erklärte sie damals vor der Presse. "So hoffe ich zumindest, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Aber nur ein Tag Aufenthalt in Rom sagt mir schon, dass man hier eigentlich mehr als ein Leben verbringen müsste, um alles zu erfassen, was hier an Weltgeschichte zu besichtigen ist. Und insofern werde ich sicherlich nach Italien zurückkehren, wenn auch in anderer Art und Weise."

Angela Merkels aktuelle Reise nach Italien steht wegen des Ukraine-Kriegs in der Kritik. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) hatte die Altkanzlerin stattdessen zu einem Besuch in Butscha eingeladen. Dort könne sie "sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse an Russland in 14 Jahren geführt hat", hatte er in einer Videobotschaft erklärt.