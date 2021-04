"Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe", freut sich Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) hat am Freitag (16. April) ihre erste Impfdosis erhalten. "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe", erklärte die Kanzlerin in einem Statement, das Regierungssprecher Steffen Seibert (60) via Twitter veröffentlicht hat. "Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren - und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden."

Auch Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (62) ist am Freitag gegen das Coronavirus geimpft worden - ebenfalls mit AstraZeneca. Scholz schreibt auf Twitter: "Jede Impfung bringt uns dem Zeitpunkt näher, an dem wir die Corona-Pandemie überwunden haben werden. Ich bin heute mit AstraZeneca geimpft worden. Danke an das Ärzteteam der Bundeswehr."