Für Kanzlerin Angela Merkel war das Treffen mit Queen Elizabeth II. am Rande des G7-Gipfels ein "einzigartiges Erlebnis".

Am Rande des G7-Gipfels in England haben sich die Staatschefs der führenden Industrienationen mit Queen Elizabeth II. (95) getroffen. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) offenbar ein spezieller Moment. In einer Pressekonferenz nannte Merkel das Treffen ein "einzigartiges Erlebnis".

"Es war eine große Ehre, dass drei Generationen der königlichen Familie mit uns gesprochen haben und zu uns kamen, insbesondere natürlich The Majesty The Queen, die Königin", sagte Merkel. Im botanischen Garten "Eden Project", im Badeort Carbis Bay in Cornwall, hatten sich die G7-Teilnehmer am vergangenen Freitag (11. Juni) mit Mitgliedern der Royal Family getroffen. Auch Prinz Charles (72) und Prinz William (38) waren vor Ort.