Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer kamen zu den Salzburger Festspielen. Die Altkanzlerin entschied sich wieder für ein grünes Kleid.

Altkanzlerin Angela Merkel (68) und ihr Ehemann Joachim Sauer (73) besuchten am Donnerstagabend die Premiere der Oper "Der Barbier von Sevilla" im Festspielhaus. Zu der Veranstaltung im Rahmen der Salzburger Festspiele kam das Paar zusammen mit dem österreichischen Ex-Minister Martin Bartenstein (69) und dessen Ehefrau Ilse Bartenstein (67).

Merkel und Sauer sollen sich "öffentlichkeitsscheu" gezeigt haben, meldet das Nachrichtenportal "Salzburg24" weiter. Sie seien mit der Limousine direkt in den Innenhof des Festspielhauses gefahren worden und nur "eine Handvoll Zaungäste" hätten sie zu sehen bekommen.

Wieder ein grünes Kleid

Aufgefallen wäre Merkel allemal, erschien sie doch in einer weiteren grünen Variante ihres Zweiteiler-Kleides, das sie in einem helleren Ton vor wenigen Tagen bereits bei ihrem Besuch bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth getragen hatte.