Hatte Angelina Jolie mit Sänger The Weeknd ein Date? Angeblich sollen sich die beiden in einem Restaurant in Santa Monica getroffen haben.

Was läuft zwischen Hollywood-Star Angelina Jolie (46) und Sänger The Weeknd (31)? Laut der britischen "The Sun" wurden die beiden in Santa Monica, Kalifornien, bei einem romantischen Dinner im italienischen Restaurant Giorgio Baldi gesichtet. Die beiden hätten laut Berichten Stunden im Lokal verbracht, bevor sie es getrennt verließen.

Beim Verlassen des Restaurants wurden die beiden von Paparazzi überrascht und fotografiert, die Bilder liegen "The Sun" vor. Weder Jolie noch der 31-Jährige haben sich bislang zu Gerüchten geäußert.

Gerüchte um neuen Mann in Angelina Jolies Leben

The Weeknd hat bereits einige Stars auf seiner Liste der Verflossenen stehen: Mit Sängerin Selena Gomez (28) und Model Bella Hadid (24) war Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichen Namen heißt, liiert.

Angelina Jolie ist seit 2016 von Schauspieler Brad Pitt (57) getrennt. Die beiden waren seit 2005 zusammen, ab 2014 verheiratet und haben sechs gemeinsame Kinder: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und die Zwillinge Knox und Vivienne (12). Jolie und Pitt fechten derzeit in ihrem Scheidungsverfahren einen Streit um das Sorgerecht aus.