Schauspielerin Angelina Jolie ist offenbar für einen Kurzurlaub in New York City gewesen. Mit dabei hatte sie ihre sechs Kinder.

Angelina Jolie (46) soll mit ihren sechs Kindern gerade New York City unsicher gemacht haben. Das berichtet das "People"-Magazin. Die Schauspielerin hat demnach zusammen mit Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und den zwölfjährigen Zwillingen Vivienne und Knox alles genossen, was es in der Metropole zu sehen gebe.

"Die Kinder werden erwachsen und sind sich so nah", zitiert "People" eine nicht näher genannte Quelle. "Sie waren während der Reise in Museen und zusammen beim Essen und hatten eine schöne Zeit." Während des Kurzurlaubs wurde Jolie angeblich auch dabei gesehen, wie sie in das Wohngebäude ihres Ex-Mannes Jonny Lee Miller (48) gegangen ist. Die beiden Stars, die von 1996 bis 1999 verheiratet waren, sollen über die Jahre gute Freunde geblieben sein.

Vor dem Ausflug nach New York hatte Jolie am 4. Juni mit ihren Kindern ihren 46. Geburtstag in einem Restaurant in Los Angeles gefeiert, wie "People" ebenfalls berichtete. Brad Pitt (57), der Vater der sechs Kinder, soll sich kurz zuvor US-Medien zufolge vor Gericht mehr Zeit mit dem gemeinsamen Nachwuchs erkämpft haben. Das einstige Hollywood-Traumpaar Pitt und Jolie war seit 2005 liiert und seit 2014 auch verheiratet. 2016 hatte die Schauspielerin die Scheidung eingereicht.