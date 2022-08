Zahara Jolie-Pitt geht nun aufs College. Für ihre Mutter Angelina Jolie war der erste Tag sehr emotional.

Angelina Jolie (47) kamen fast die Tränen: Vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin und sechsfache Mutter ihre Tochter Zahara Jolie-Pitt (17) beim renommierten Spelman College in Atlanta ab. Darryl Holloman, der Vizepräsident für studentische Angelegenheiten, teilte auf seinem Instagram-Account Bilder und ein Video, die ihn gemeinsam mit Jolie, Zahara und Dr. Helene Gayle, der Präsidentin der Universität, zeigen.

Jolie: "Hoffentlich kann ich mich zusammenreißen"

Auf ihren Gemütszustand angesprochen antwortete die "Eternals"-Darstellerin bewegt in dem Video: "Ich fange an zu weinen, wenn ich beginne, über heute zu sprechen. Ich hab noch nicht angefangen zu weinen, also, hoffentlich kann ich mich zusammenreißen." Dennoch sei sie "so erfreut" darüber, nun eine "Spelman-Mutter" zu sein.

Das letzte Foto zeigt Jolie gemeinsam mit ihrer Tochter und Holloman. "Willkommen auf dem Campus. Zahara, Abschlussklasse 2026", schrieb er unter den Beitrag.

Zahara ist das zweite von sechs Kindern, die Jolie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (58) hat. Die 17-Jährige hat zwei ältere Brüder namens Maddox (21) und Pax (18) und die jüngeren Geschwister Shiloh (16), Knox (14) und Vivienne (14).