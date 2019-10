Um die Rolle der Maleficent in der Fortsetzung "Maleficent: Mächte der Finsternis" wieder spielen zu können, musste Angelina Jolie (44, "By the Sea") laut eigener Aussage erst wieder zu ihrer Stärke finden. Es ist ihre erste Schauspielrolle seit vier Jahren. "Es war eine harte Zeit", sagt Jolie im Interview mit dem "People"-Magazin. "Ich hatte ein paar Jahre lang Schwierigkeiten und fühlte mich nicht sehr stark. Tatsächlich fühlte ich mich ziemlich kaputt. Es dauerte einen Moment, bis ich wieder die Stärke von Maleficent spürte."

Im Jahr 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung von Ehemann Brad Pitt (55, "Ad Astra - Zu den Sternen") ein, mit dem sie die sechs Kinder Maddox (18), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Knox (11) und Vivienne (11) hat. Seitdem tobt ein Rosenkrieg zwischen den beiden, in dem es vor allem um das Sorgerecht der Kinder geht.

Kinder wollen nicht in ihre Fußstapfen treten

Nach ihrem letzten Film "By the Sea" ist Jolie nun bald wieder auf der Kinoleinwand zu sehen - am morgigen Freitag startet hierzulande "Maleficent 2". Im ersten Teil "Maleficent: Die dunkle Fee" hatte ihre jüngste Tochter Vivienne noch die Rolle der jungen Prinzessin Aurora gespielt. Für die Fortsetzung des Films wollte die 11-Jährige offenbar nicht wieder vor der Kamera stehen.

"Ich habe es versucht", erzählt Jolie. "Viv kann immer noch nicht glauben, dass ich sie zur Prinzessin gemacht habe. Keines meiner Kinder möchte ein Schauspieler sein. Sie interessieren sich für geschäftliche und humanitäre Angelegenheiten." Jolies Stärke komme von ihren Kindern, sagte die Schauspielerin dem "People"-Magazin bei der "Maleficent 2"-Premiere in Los Angeles Anfang Oktober. Dort posierte sie mit Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne auf dem roten Teppich. Auch Jolies Bruder James Haven (46) und ihr Vater Jon Voight (80) ließen sich diesen Abend nicht entgehen.