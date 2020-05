Angelina Jolie (44, "Maleficent") hat mit emotionalen Worten an ihre Mutter Marcheline Bertrand erinnert, die 2007 im Alter von 56 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben ist. In der "New York Times" schrieb die Schauspielerin zum Muttertag: "Ich habe meine Mutter in meinen Dreißigern verloren." Wenn sie auf diese Zeit zurückblicke, so Jolie, "kann ich sehen, wie sehr mich ihr Tod verändert hat". Die 44-Jährige fügte hinzu: "Die Liebe und die warme, sanfte Umarmung einer Mutter zu verlieren, ist, als würde jemand eine schützende Decke wegreißen."

Sie erklärte auch, wie Bertrands Trennung von Jolies Vater, dem Schauspieler Jon Voight (81), das Leben der Mutter beeinflusste: "Als mein Vater eine Affäre hatte, hat das ihr Leben verändert." Bertrands Traum vom Familienleben sei geplatzt. "Aber sie liebte es weiterhin, Mutter zu sein", schrieb Jolie. "Ihr Traum, Schauspielerin zu werden, schwand, als sie im Alter von 26 Jahren dastand mit zwei Kindern von einem berühmten Ex", so die Oscar-Preisträgerin: "Nach ihrem Tod habe ich sie in einem Kurzfilm gesehen. Sie war gut. Für sie ist alles möglich gewesen."

Anspielung auf Brad Pitt?

Weiter schreibt Jolie: "Das Leben hat viele Wendungen genommen. Ich hatte meinen eigenen Verlust und erlebt, wie mein Leben eine andere Richtung einschlug. Und es tat mehr weh, als ich mir jemals vorgestellt hätte." Ob sie damit auf ihre gescheiterte Ehe mit Brad Pitt (56) anspielt? Das Paar trennte sich 2016 nach rund zehn gemeinsamen Jahren. Sie sind Eltern von sechs Kindern: Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) und die elfjährigen Zwillinge Knox und Vivienne.