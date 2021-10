Derzeit tourt Angelina Jolie mit ihrem Tross durch Europa, um ihren neuen Film "Eternal" vorzustellen. In London zeigte sie sich gut gelaunt mit fünf ihrer Kinder.

Seit vergangenem Wochenende weilt Angelina Jolie in Europa. Eigentlich um ihren neuen Film vorzustellen. Die Schauspielerin bekleidet in dem Science-Fiction-Abenteuer "Eternal" zusammen mit Gemma Chan eine der Hauptrollen. Und so lässt es sich die 46-Jährige nicht nehmen, bei den Premieren in verschiedenen Ländern persönlich anwesend zu sein.

Doch wo sie auch auftaucht, fast immer tritt der Film in den Hintergrund. Denn Jolie reist nicht allein. Sie ist mit ihren Kindern unterwegs. Bereits bei der Weltpremiere in Los Angeles sorgte die Ex-Frau von Brad Pitt vergangene Woche für Aufsehen, weil sie fünf ihrer sechs Kinder mit auf den roten Teppich nahm. Am Sonntag feierte der Blockbuster dann in Rom Europapremiere. Auch dort zog Jolies Anhang viele Blicke auf sich. Diesmal waren zwar nur ihre beiden Töchter Zahara und Shiloh Jolie-Pitt mitgekommen - doch die hatten sich für das glamouröse Event entsprechend in Schale geworfen

Angelina Jolie spielt eine der Hauptrollen in "Eternal"

Zur großen Filmvorführung von "Eternals" im BFI IMAX Waterloo in der britischen Hauptstadt London kam sie wieder in großer Besetzung: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt waren alle dabei - und hatten sichtlich Spaß, für die Fotografen zu posieren. Nur der zweitälteste Sohn Pax war nicht mit dabei. Der 17-Jährige hatte im Juli 2021 seinen Abschluss an einer privaten Highschool in Los Angeles absolviert. Den Bildern aus London zufolge hat er etwas verpasst: Seine Geschwister schienen sich köstlich zu amüsieren und genossen das Interesse der Fotografen sichtlich.

"Eternals" Angelina Jolie reist zur Filmpremiere nach Rom – doch alle haben nur Augen für ihre Töchter 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Beim Fotoshooting auf dem Dach des Hotel de la Ville gewährt Angelina Jolie einen tollen Blick über die ewige Stadt. Die Schauspielerin war nach Rom gekommen, um ihren neuen Film "Eternals" zu präsentieren. Der Ort für die Premiere des Marvel-Abenteuers ist gut gewählt - schließlich heißt Eternals auf deutsch die Ewigen. Der Film kommt am 4. November in die Kino. Mehr

"Eternals" ist ein Science-Fiction-Abenteuer aus dem Marvel-Universum, Regie führt die Chinesin Chloé Zhao, die bereits im Frühjahr für ihren Film "Nomadland" den Oscar gewonnen hatte. Am 4. November kommt das Abenteuer in die deutschen Kinos. Dann bekommen die Fans Angelina Jolie pur - ohne ihre Kinder.