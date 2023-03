Angelina Jolie mit neuem Mann an ihrer Seite gesichtet – er ist Milliardär

von Wiebke Tomescheit Ist die Hollywood-Schauspielerin neu verliebt? Nach der Scheidung von Brad Pitt wurde sie nun mit männlicher Begleitung gesichtet – und die sah ihrem Ex erstaunlich ähnlich.

Man könnte sagen: Sie hat einen Typ. Angelina Jolie soll nach der Scheidung von Brad Pitt neu verliebt sein – und auf den ersten Blick hat der Neue eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Ex-Mann. Die 47-Jährige wurde zuletzt häufiger mit David Mayer de Rothschild, 44, gesehen. Der Brite, der aus einer Bankiersfamilie stammt, Die beiden gingen etwa gemeinsam essen oder wurden bei Spaziergängen gesehen – Angelina Jolie wirkte dabei gelöst und gut gelaunt.

Zwar muss sich Hollywood-Star Angelina Jolie um ihre Finanzen vermutlich keine Sorgen machen, aber der neue Mann an ihrer Seite wird ihr definitiv nicht auf der Tasche liegen: Er gilt als "Öko-Milliardär", der aus einer der reichsten Familien der Welt stammt. Statt für die Finanzwelt soll sich Mayer de Rothschild aber vor allem für den Umweltschutz interessieren. 2006 überquerte er in 100 Tagen die Arktis von Russland nach Kanada, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Dafür wurde er von der Zeitschrift "GQ" zum "Mann des Jahres" in Sachen Engagement gewählt.

In diesem Punkt würden Jolie und Mayer de Rothschild also gut zusammenpassen: Während sich der Milliardär für Umwelt und Klima einsetzt, kümmert sich die Schauspielerin um benachteiligte Kinder, Flüchtende und arme Menschen auf der ganzen Welt. Sie war schließlich viele Jahre lang Sondergesandte der Vereinten Nationen. Genau das ist allerdings auch ein Aspekt, der Zweifler anmerken lässt, dass die beiden vielleicht lediglich an einem gemeinsamen wohltätigen Projekt arbeiten und keineswegs ein Paar seien.

Wie genau der Stand der Dinge ist, und ob sich die womöglich bestehende Beziehung als dauerhaft erweist ist also noch relativ unklar. Um mehr zu erfahren, werden die Fans von Angelina Jolie also noch etwas abwarten müssen. Sollte sie in ihm aber wirklich den neuen Traummann gefunden haben, wird man sie aber demnächst sicher häufiger zusammen mit David Mayer de Rothschild sehen. Und auch ihren sechs Kindern, die aus der Ehe-Zeit mit Brad Pitt stammen, müsste sie ihn dann irgendwann vorstellen.

