Auf der großen Weltpremiere von "Eternals" in Los Angeles sorgte Angelina Jolie in der vergangene Woche für viel Aufsehen, weil sie fünf ihrer sechs Kinder mit auf den roten Teppich nahm. Am Sonntag feierte die Marvel-Verfilmung von Regisseurin Chloé Zhao ("Nomadland") in Rom seine Europapremiere. Und auch diesmal erregte Jolie wieder viel Aufmerksamkeit: Zwar hatte die Schauspielerin nur zwei ihrer Kinder mitgebracht, doch Zahara und Shiloh Jolie-Pitt hatten sich für das glamouröse Event entsprechend in Schale geworfen und verzückten Zuschauer wie Fotografen. Die 15- und 16-jährigen Mädchen beschritten den Weg zum Auditorium Parco della Musica in der italienischen Hauptstadt Hand in Hand mit ihrer berühmten Mutter - und schienen das Interesse sichtlich zu genießen. "Eternals" kommt am 4. November in die deutschen Kinos.

