Mitunter sind es die simplen Dinge, die selbst den größten Hollywood-Stars die pure Freude bereiten. Anlässlich ihres 43. Geburtstags ist Schauspielerin Angelina Jolie nicht etwa in das nobelste Restaurant eingekehrt, sondern hat gemeinsam mit ihren Kindern einen Vergnügungspark im Vereinigten Königreich unsicher gemacht. Wie ein Schnappschuss belegt, den unter anderem die britische Seite "Daily Mail" veröffentlicht hat, ließ es sich Frau Jolie nicht nehmen, Nervenkitzel in einer Achterbahn zu suchen.

Die Schauspielerin dreht dort aktuell die Fortsetzung des Fantasy-Erfolgs "Maleficent - Die dunkle Fee" an der Seite von Elle Fanning (20) und gönnte sich zu ihrem Ehrentag ein wenig Abwechslung vom Set. Ihr letzter Film ist schon über drei Jahre her, 2015 war sie im Film "By the Sea" zu sehen - damals an der Seite ihres entfremdeten Mannes Brad Pitt (54).

Im Vorfeld der Dreharbeiten außerhalb der USA hatte es noch geheißen, Jolie dürfe ihre Kinder nicht mitnehmen. Die nun entstandenen Bilder im Thorpe Park in der Grafschaft Surrey im Süden Englands belegen jedoch einen anderen Sachverhalt. So ist auf einem der Schnappschüsse Sohnemann Knox zu sehen, der an einem der Stände eine riesige Schlange gewonnen zu haben scheint. Als Hexe Maleficent könnte Jolie die sicherlich gut am Set gebrauchen.