Seit der Scheidung von Brad Pitt ist es ruhig um Angelina Jolie geworden. In einem Interview hat die Schauspielerin jetzt den Grund verraten und dabei einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben gewährt.

Die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt endete in einem Rosenkrieg, danach wurde es still um die Oscarpreisträgerin. In einem Interview mit der "Vogue" hat die 48-Jährige jetzt einen überraschenden Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Vor sieben Jahren habe sie damit begonnen, seltener in Filmen aufzutreten, so Jolie. Seitdem würde sie lediglich Jobs annehmen, "für die keine langen Drehzeiten erforderlich" seien. Der Grund sei, dass sie "noch viel Heilungsbedarf" gehabt habe. "Wir sind immer noch dabei, unseren Halt zu finden", sagt die Schauspielerin wörtlich.

Weiter führt Jolie das im Interview mit "Vogue" nicht aus, doch nahm der Superstar demzufolge ab dem Zeitpunkt weniger Jobs an, als die Ehe mit Brad Pitt endete. Jolie reichte im September 2016 die Scheidung ein, nachdem Pitt angeblich während eines Privatflugs in Anwesenheit der sechs gemeinsamen Kinder handgreiflich geworden sein soll. Darüber, was damals tatsächlich an Bord des Fliegers geschehen ist, wird seit Jahren zwischen den Ex-Eheleuten gestritten.

Angelina Jolie: "Fühle mich niedergeschlagen"

Die Schauspielerin, die 1999 für ihr Spiel im Drama "Durchgeknallt" mit einem Oscar für die "Beste Nebendarstellerin" ausgezeichnet worden war, verrät im Interview noch, dass sie sich "heutzutage etwas niedergeschlagen" fühle. "Ich habe nicht das Gefühl, seit einem Jahrzehnt ich selbst gewesen zu sein", erklärt Jolie, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen, darauf nicht näher eingehen zu wollen.

Tatsächlich war Jolie seit ihrem Erfolg in "Maleficent – Die dunkle Fee" (2014) und dem Flop "By the Sea" (2015), in dem sie an der Seite von Pitt spielte, deutlich seltener in Hollywood-Produktionen zu sehen als noch in den vorangegangenen Jahren. Einzig in der Fortsetzung "Maleficent – Mächte der Finsternis" (2019) und in "They Want Me Dead" (2021) spielte sie eine Hauptrolle. In anderen Werken aus den vergangenen Jahren wie dem Marvel-Blockbuster "Eternals" (2021) war sie lediglich in Nebenrollen zu sehen oder Teil eines größeren Ensembles.