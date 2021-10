Zwei Abendessen, ein gemeinsames Konzert: Angelina Jolie verbringt momentan viel Zeit mit dem Musiker The Weeknd. Das sorgt für Spekulationen über ihr Liebesleben. Nun wich sie in einem Interview einer Frage nach ihm aus.

In Hollywood halten sich hartnäckig Liebesgerüchte um Angelina Jolie und den Musiker The Weeknd: Nachdem die beiden bereits mehrfach in der Öffentlichkeit zusammen gesichtet wurden, hakte nun in einem Interview ein Reporter bei Jolie nach.

Diese befindet sich gerade auf großer Werbetour für ihren Marvel-Superheldenfilm "Eternals". Dafür reiste sie auch nach Europa und brachte (fast) ihre komplette Kinderschar mit sich. Vor allem Tochter Shiloh Jolie-Pitt, 15, sorgte auf dem roten Teppich für Aufsehen. Ein Moderator des US-Senders "E!" nahm die Auftritte mit den Kindern zum Anlass, um Jolie eine private Frage zu stellen. "Über was freuen die sich mehr: Dass du bei 'Eternals' mitspielst oder darüber, dass du mit The Weeknd befreundet bist?", formulierte er die Frage betont harmlos.

Angelina Jolie und The Weeknd wurden mehrfach zusammen gesichtet

Angelina Jolie wich der Anspielung jedoch geschickt aus. "Sie freuen sich sehr über den Film, wenn das deine Frage war", antwortete sie knapp. Die 46-Jährige wurde im Juni zum ersten Mal gemeinsam mit The Weeknd gesichtet, die beiden besuchten damals ein italienisches Restaurant in Los Angeles. Zwei Wochen später tauchten sie erneut zusammen auf, dieses Mal bei einem Konzert. Auch Jolies Töchter Shiloh und Zahara waren mit dabei. Im September waren sie und der 31-jährige Sänger dann erneut beim Italiener essen - und wurden dieses Mal auch zusammen fotografiert.

Der Sänger The Weeknd heißt mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye © Picture Alliance / Picture Alliance

Das sorgt für Spekulationen. Einige US-Medien berichten, dass The Weeknd sich als Schauspieler versuchen möchte und die Treffen deshalb rein beruflicher Natur seien. Andere sehen in den Verabredungen mehr. "Die, die sie kennen, denken, dass da etwas Romantisches im Gang ist", so eine anonyme Quelle zu "US Weekly".

Jolie gilt seit ihrer Trennung von Brad Pitt im Jahr 2016 als Single. Sie steht momentan immer noch in einem Rechtsstreit mit ihrem Ex, es geht um das Sorgerecht für die fünf gemeinsamen Kinder, die noch minderjährig sind. The Weeknd war in der Vergangenheit mit Selena Gomez und Bella Hadid liiert. Beide haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Quellen: "US Weekly", "People"