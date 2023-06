Tierschutz ist eine Herzensangelegenheit für Angelina Kirsch. Dass "tierlieb" auf ihrer Partner-Checkliste oben steht, überrascht da nicht.

Angelina Kirsch (34) ist als Laufstegschönheit und Fernsehmoderatorin bekannt. Auf Instagram zeigt sich das Model aber auch regelmäßig mit den geliebten Vierbeinern in der Natur oder beim Kuscheln in den eigenen vier Wänden. Sowohl Katzen als auch Pferde und Ponys haben es der gebürtigen Neumünsteranerin schon immer angetan. Natürlich sei es für Kirsch deshalb Grundvoraussetzung gewesen, dass auch ihr Lebensgefährte eine Vorliebe für Fellnasen wie sie hat, wie sie spot on news verrät.

Das neueste Familienmitglied bei Kirsch und ihrem Freund ist Kater Balu, der aus dem Tierschutz komme. "Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit", sagt Kirsch, die als Purina-Markenbotschafterin auf die Wichtigkeit von Spenden für Tierschutzvereine und Tierheime aufmerksam machen möchte.

Nach dem Verlust Ihres Katers Sammy haben Sie mit Balu einen neuen Kater an Ihrer Seite. Wie schnell haben Sie sich an Ihren neuen Wegbegleiter gewöhnt?

Angelina Kirsch: Ich bin so überglücklich, Balu in meinem Leben zu haben. Die Zeit nach dem Tod von Sammy war sehr schwer für mich. Es tut weh, einen tierischen Gefährten zu verlieren, der einen so lange begleitet hat. Ich habe immer noch einen Kloß im Hals, wenn ich daran denke und ich war ganz lange nicht offen für eine neue Fellnase. Vergangenes Jahr habe ich dann das Münchener Tierheim besucht und als ich dort in das Katzenhaus kam und die tierischen Bewohner sehen und streicheln durfte, hat mein Herz Luftsprünge gemacht. Ich wusste, es ist wieder an der Zeit, einem neuen Kätzchen ein liebevolles Zuhause zu schenken. Mein Herz war wieder offen.

Auch Balu stammt wieder aus einem Tierheim?

Kirsch: Unseren Balu haben wir über eine Online-Tiervermittlung ausfindig gemacht. Er lebte in einer Pflegestelle in Schwerte in Nordrhein-Westfalen und mein Freund und ich haben uns direkt in ein Foto von ihm verliebt und uns um ihn beworben. Nachdem sich die Pflegerin direkt gemeldet hat, haben wir uns vier Stunden für ihn ins Auto gesetzt. Mit Balu habe ich wieder einem Kater aus dem Tierschutz ein liebevolles Zuhause geschenkt. Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit! Als ich ihn das erste Mal kennenlernen durfte, hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes in mein Herz gewackelt. Das muss ich erklären - der Kleine ist ein besonderer Kater, da er nicht normal laufen kann. Sein Gang ist durch seine Erkrankung (Ataxie) sehr tapsig, er torkelt ein wenig und hin und wieder kippt er im Spiel um. Ich liebe ihn so wie er ist und er zaubert mir jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht. Er ist eben ein ganz besonderer Kater, durch ihn konnte ich den Verlust von Sammy erst wirklich verarbeiten.

Für die Initiative von Purina rufen Sie jetzt zu Spenden auf, ein echtes Herzensprojekt?

Kirsch: Der Einsatz für Tierheime und Tiertafeln in Deutschland liegt mir sehr am Herzen. Insbesondere in der aktuellen, von so vielen Krisen geschüttelten Zeit. Momentan unterstütze ich die Aktion "Purina hilft" für Tiere in Not, die mindestens 60.000 prall gefüllte Futternäpfe an Tierheime und Tiertafeln in Deutschland spendet und jeder und jede kann bei der Aktion mithelfen. Jede Teilnahme erhöht die Futterspende um einen weiteren gefüllten Napf.

Für das Thema verantwortungsvolle Tieradoption will ich so viel Aufmerksamkeit wie möglich schaffen. Gerade nach Corona gab es so viele ungewollte Tiere in den Tierheimen. Dazu haben viele Menschen Sorge, sich mit einem Tierheim-Bewohner ein Problemtier nach Hause zu holen. Wir wollen hier ansetzen und Hilfe und Informationen an die Hand zu geben, um Tierheimbewohnern eine Chance auf Adoption zu verschaffen.

Warum liegt Ihnen das Thema Tierschutz so am Herzen?

Kirsch: Es gibt so viele wunderbare Tiere in unseren Tierheimen, die dringend auf eine liebevolle Familie warten. Ich möchte mich für die einsetzen, die weniger Glück im Leben hatten und auch eine Chance verdient haben. Tiertafeln werden (leider) immer wichtiger in Deutschland. Auch hier muss geholfen werden. Für viele Menschen ist das Haustier Sozialpartner, so wichtig wie ein Familienmitglied und aktuell kommen viele mit der Versorgung ihrer Vierbeiner an ihre finanziellen Grenzen.

Sie sind beruflich viel unterwegs. Was machen Sie in der Zeit mit Ihrem Kater?

Kirsch: Da ich glücklicherweise mit meinem Schatzi zusammenlebe, erleichtert das die Planung sehr. Dazu helfen Freunde und Freundinnen gerne aus. Wenn ich unterwegs bin, kümmert sich aber meist mein Freund um Balu. Ich bin ja meist nur punktuell für Projekte auf Reisen und dann wieder längere Zeit zu Hause. So bekommt Balu in jedem Fall die beste Versorgung, egal in welcher Lebenssituation. Alleine würde ich ihn natürlich niemals lassen.

Käme auch ein anderes Haustier als eine Katze für Sie infrage?

Kirsch: Ich bin schon eine echte Katzenmama und so sehr ich Hunde liebe, mein Herz schlägt für die süßen Samtpfötchen. Seit ich denken kann, wollte ich allerdings auch immer ein eigenes Pferd haben. Ja, ich bin auch ein Pferdemädchen. 2021 habe ich mir diesen Traum erfüllt mit meinem Herzensbrecher, dem Islandpferd Flaumur.

Ist Ihr Partner ebenfalls ein Katzen-Liebhaber, versteht er sich mit Balu?

Kirsch: Bei meiner Partner-Checkliste steht tierlieb auf jeden Fall ganz oben. Aber im Ernst, ich könnte mir nicht vorstellen, einen Partner zu haben, der keine Haustiere mag. Und glücklicherweise ist mein Freund auch Katzenfan und hat sich gemeinsam mit mir in Balu verliebt.

Könnten Sie sich neben tierischem Nachwuchs auch bald eine eigene kleine Familie vorstellen?

Kirsch: Ich liebe mein Leben, so wie es aktuell ist, mit meinen "Fellkindern" und meinem Liebsten. Mir ist es wichtig, auch meine Eltern weiterhin oft und viel um mich zu haben und eine schöne Zeit mit ihnen zu verbringen. Daher vermisse ich aktuell keine eigenen Kinder. Meine Zwillings-Schwester Madlin hat mir einen supersüßen Neffen geschenkt. Er ist jetzt zwei Jahre alt und ich gebe mir immer Mühe, eine richtig coole Tante zu sein.

Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?

Kirsch: Aktuell ist mein Leben so erfüllt und glücklich, ich wünsche mir, dass das noch lange anhält! In zehn Jahren möchte ich genauso zufrieden im Beruf sein, wie jetzt und mit meinen Lieben und meinen Tierchen genauso gesund und glücklich, wie es heute der Fall ist.