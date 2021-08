"Ich liebe meinen Körper", schwärmt Angelina Kirsch und verrät ihre besten Tipps und Tricks rund um Dessous.

Rund 80% der deutschen Frauen tragen die falsche BH-Größe. Ein Problem, das auch Angelina Kirsch (33) kennt. Das erfolgreiche Curvy-Model hat bereits in jungen Jahren im Wäscheladen seiner Mutter ausgeholfen. "Sie hat in ihrer Ausbildung gelernt, wie Wäsche sitzen sollte und mich immer gut beraten", erinnert sich die 33-Jährige. "Ich kann genau sagen, was mir passt und was nicht." Pünktlich zum Underwear Day am 5. August will das Model mit dem Dessous-Unternehmen Lascana auf das Problem aufmerksam machen und verrät im Interview ihre Tipps und Tricks.

Was sind Ihre besten Tipps in Sachen BH-Kauf?

Angelina Kirsch: Wichtig ist zu wissen, woher der Halt bei einem BH kommt. Der kommt nicht von den Trägern oder den Körbchen, er kommt aus dem Rücken. Als ich damals im Unterwäschegeschäft meiner Mutter gearbeitet habe, habe ich viele Frauen beraten, die einen im Umfang viel zu weiten BH getragen haben. Die Faustregel heißt: Wenn der BH in den mittleren Häkchen geschlossen ist, dann sollten noch zwei Finger gut zwischen BH und Rücken passen. Ich empfehle, sich gut beraten zu lassen, denn wir können ja auch nicht alles wissen. In guten Fachgeschäften, zum Beispiel auch bei Lascana, bekommt man eine freundliche und kompetente Beratung und schlechtsitzende BHs gehören der Vergangenheit an.

Was tragen Sie privat am liebsten, mögen Sie es lieber bequem oder sexy?

Kirsch: Schließt denn das eine das andere aus? Für mich vereint die perfekte Unterwäsche beides. Es nützt mir nichts, wenn ich einen BH trage, den ich am liebsten sofort wieder ausziehen würde, oder ein Höschen, dass bei jedem Schritt kneift.

Viele Frauen tragen ihre Dessous, um ihrem Partner zu gefallen. Wie ist das bei Ihnen?

Kirsch: Ich trage meine schöne Wäsche für mich selbst. Man glaubt gar nicht, wie viel es ausmacht, für sich selbst zu wissen, dass man schöne Unterwäsche trägt. Das gehört für mich zur Selbstliebe dazu.

Was halten Sie von Shapewear bzw. Mogelwäsche?

Kirsch: Ich finde Shapewear ist eine der besten Erfindungen überhaupt! Ich fühle mich darin wohl und sicher und trage sie sehr gerne!

Können Sie sich noch an Ihr allererstes Dessous-Shooting erinnern, wie war das damals?

Kirsch: Ja, das war toll! Ich hatte ein tolles Wäscheset an und habe mich super sexy gefühlt.

Auch auf Instagram zeigen Sie sich gerne in Unterwäsche. Sie scheinen sich in Ihrem Körper rundum wohlzufühlen?

Kirsch: Auf jeden Fall! Ich liebe meinen Körper und in schöner Wäsche sieht er gleich nochmal besser aus.

Welchen Tipp haben Sie für alle Frauen mit Nicht-Modelfigur, die sich nicht so gerne in sexy Wäsche zeigen?

Kirsch: Wer einmal schöne Wäsche getragen hat, die gut sitzt, der hat auch keinen Grund zu zweifeln. Also geht los, Ladys! Lasst euch bei Fachgeschäften wie Lascana beraten, gönnt euch ein schönes Wäscheset und fühlt euch in eurem Körper so wie er ist: schön!

Könnten Sie sich vorstellen, selbst eine Dessous-Kollektion zu designen?

Kirsch: Das ist tatsächlich ein sehr großer Wunsch von mir. Gerade in großen Größen gibt es so wenig schöne Auswahl, die gut sitzt. Daher würde ich das unglaublich gerne machen. Für mich ist Wäsche hauptsächlich etwas, was wir für uns selbst tun. Das schönste "Darüber" sieht nur halb so gut aus, wenn das "Darunter" nicht passt. Ja, ich würde unheimlich gerne schöne Unterwäsche für alle Frauen entwerfen.