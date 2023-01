Angelique Kerber erwartet derzeit ihr erstes Kind. Jetzt hat der Tennis-Star erstmals via Instagram seinen Babybauch präsentiert.

Große Überraschung von Tennis-Star Angelique Kerber anlässlich ihres 35. Geburtstags am 18. Januar. Auf ihrem Instagram-Account teilte die schwangere Sportlerin ein Bild von sich, auf dem sie erstmals auch ihren Babybauch in der Öffentlichkeit präsentierte. Auf dem Foto posiert sie in einem schwarzen Kleid und hohen Schuhen vor einem Barhocker und hält sich gleichzeitig ihren Bauch mit der linken Hand. Besonders auffällig: ihr strahlendes Lächeln.

Zu dem Bild schrieb Kerber: "Vielen Dank für alle Geburtstagswünsche in dieser besonderen Zeit meines Lebens." Sie fühle sich gesegnet, all diese herzerwärmenden Nachrichten zu erhalten. Allen ihren Fans sende sie "viel Liebe". Angelique Kerber machte die Babynews im August 2022 ebenfalls via Instagram bekannt. Damals schrieb sie, dass sie ihre Teilnahme an den US Open absagen müsse, da "zwei gegen eine einfach unfair" sei. Für die Sportlerin wird ihr kommender Nachwuchs das erste Kind sein.