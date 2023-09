Schauspieler Angus Cloud starb im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis

von Eugen Epp "Euphoria"-Schauspieler Angus Cloud starb im Alter von 25 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Zum ersten Mal spricht seine Mutter darüber – und berichtet, wie sie ihren toten Sohn fand.

Gleich mit seiner ersten Rolle in der Serie "Euphoria" wurde Angus Cloud bekannt. Ende Juli dann die Schock-Nachricht: Der Schauspieler wurde tot in seinem Elternhaus in Oakland aufgefunden. Mittlerweile ist auch die Todesursache bekannt: Er starb an einer versehentlichen Überdosis verschiedener Substanzen, unter anderem Kokain und Fentanyl. Das ergab die Autopsie. Cloud wurde nur 25 Jahre alt.

Seine Mutter Lisa hat nun ihr erstes Interview nach dem Tod ihres Sohnes gegeben. Darin stellt sie sich klar gegen Mutmaßungen, Cloud habe sich das Leben genommen. Die Medikamente hätten seinen Herzschlag und seine Atmung verlangsamt. "Er wurde müde wegen des Sauerstoffmangels. Alles verlangsamte sich, und schließlich blieb sein Herz stehen und er schlief ein. Aber er hat sich nicht umgebracht", sagte Lisa Cloud dem US-Magazin "People".

Angus Cloud: Seine Mutter fand ihn leblos am Schreibtisch

Die Mutter hatte ihren Sohn am Morgen an seinem Schreibtisch gefunden – zu diesem Zeitpunkt war er bereits tot. Gegenüber "People" schilderte sie die dramatischen Momente: "Ich fing an, ihn zu schütteln und zu schreien. Ich schubste ihn und er fiel auf den Boden." Sie habe sofort versucht, ihn mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage wiederzubeleben. Doch es gab keine Rettung mehr für Angus Cloud.

"Er ist nicht nur ein Schauspieler, der eine Überdosis genommen hat. Er war eine wunderbare Seele, und deshalb vermissen ihn die Menschen so sehr", sagte Lisa Cloud. Sie habe gewusst, dass ihr Sohn Marihuana rauchte, andere Drogen seien ihr allerdings nicht bekannt gewesen. "Manchmal war er in sehr schlechter Stimmung, er war nicht er selbst. Jetzt verstehe ich, dass es daran lag, dass er auf Drogen war", erinnert sich die Mutter des Schauspielers.

Schauspieler litt unter dem Verlust seines Vaters

Immer noch stellen sich für sie viele Fragen um den plötzlichen Tod des 25-Jährigen – vor allem rund um seinen Drogenkonsum. "Lag es an den Anforderungen des Lebens als Prominenter und daran, dass jeder von ihm Geld wollte? Oder hat er die Pillen gegen Schmerzen genommen? Man kann wohl beides nicht voneinander trennen." Ihr Sohn sei "nicht nur ein Schauspieler, der eine Überdosis genommen hat. Er war eine wunderbare Seele, und deshalb vermissen ihn die Menschen so sehr."

In einer Erklärung, die Clouds Familie kurz nach seinem Tod veröffentlicht hatte, hieß es, dass Angus Cloud schwer unter dem Verlust seines Vaters gelitten hatte. Dieser war weniger als zwei Wochen vor seinem Tod an Krebs gestorben und in der Woche vorher beerdigt worden.

Einer der letzten Menschen, die Cloud lebend gesehen hatten, war sein Onkel Kevin Cloud. Mit ihm hatte der Schauspieler noch Möbel im Haus umgeräumt. Dabei habe er "fit und gesund" gewirkt, betont der Onkel. Seine letzten Worte an seine Mutter seien gewesen: "Ich liebe dich, Mama. Du bist die Beste. Wir sehen uns morgen früh."

