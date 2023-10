Die Geburt des zweiten Kindes scheint kurz bevorzustehen: Ann-Kathrin Götze zeigt sich hochschwanger am CTG.

Baby Götze lässt noch auf sich warten: Nachdem Fußballstar Mario Götze (31) in der vergangenen Woche wegen der bevorstehenden Geburt bereits auf ein Spiel in Griechenland verzichtet hat, meldet sich seine hochschwangere Frau Ann-Kathrin Götze (33) jetzt bei ihren Followern. Lange kann es nicht mehr dauern, bis ihre Tochter das Licht der Welt erblickt, denn die Influencerin zeigt sich hochschwanger, angeschlossen an ein CTG (Cardiotocography, ein Herzton-Wehenschreiber).

Sie zeigt sich am CTG und postet Herzschlag

"Ich und mein bester Freund dieser Tage", schreibt die Hochschwangere in einer Instagram-Story zu einem kurzen Clip, der sie auf einer Liege zeigt. Auf einem Tisch neben ihr liegen ihre Autoschlüssel und ihr Mutterpass. Die Szene hat sie mit dem Herzschlag ihres Babys unterlegt. Mit dem "besten Freund" scheint sie das CTG-Gerät zu meinen. Je näher die Geburt rückt, desto engmaschiger werden Schwangere untersucht.

Und allzulange kann es nicht mehr dauern bis zur Geburt des Babys. Denn offenbar rechnete das Paar bereits in der vergangenen Woche mit der Niederkunft. Der werdende Papa verzichtete darauf, mit seinem Verein Eintracht Frankfurt nach Griechenland zu fliegen, um dort am 5. Oktober im Conference-League-Spiel gegen PAOK Thessaloniki anzutreten. Als der Verein die Aufstellung für das Spiel bekannt gab, hieß es als Ergänzung unter dem Post bei X (ehemals Twitter): "Mario Götze ist aufgrund der möglichen bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht dabei."

Das zweite Kind wird ein Mädchen

Dass sie sich nach Söhnchen Rome (3) nun auf eine Tochter freuen, verriet Ann-Kathrin Götze vor wenigen Wochen beiläufig in einem TikTok-Video. "Ich erwarte ein kleines Mädchen. Ich bin schon ganz gespannt darauf, wie das Leben mit einem Jungen und einem Mädchen sein wird."

Ann-Kathrin und Mario Götze sind seit 2012 zusammen. Im Mai 2018 heirateten sie standesamtlich, 2019 folgte die große Hochzeitsfeier auf Mallorca. Sohn Rome kam im Juni 2020 zur Welt. Anfang Mai 2023 wurde dann bekannt, dass das Paar erneut ein Kind erwartet. Ann-Kathrin Götze selbst bestätigte die schöne Nachricht erst einen Monat später.

Es ist eine Hochrisikoschwangerschaft

Ende Juli sprach die Influencerin auf ihren Social-Media-Kanälen offen darüber, dass sie "ein bisschen Angst" davor haben, dass auch ihr zweites Baby aufgrund der Hochrisikoschwangerschaft als Frühchen zur Welt kommen könnte. Im Interview mit der deutschen "Vogue" erzählte sie Anfang September: "Ich bin sehr dankbar für die Schwangerschaft, aber gerne schwanger bin ich deshalb trotzdem nicht." Wie ihre aktuelle Aufnahme zeigt, muss sie das auch nicht mehr lange sein.