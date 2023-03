Sehen SIe im Video: Vor ihren Beauty-OPs – so sah Ann-Kathrin Götze am Anfang ihrer Karriere aus.













Die Ehefrau von Fußballprofi Mario Götze, gestand einst auf Instagram, dass bei ihr nicht alles natürlich ist. In einer Fragerunde wurde sie zur Verwendung von Botox befragt. Ann-Kathrin damals: „Ja, ich habe mit Mitte 20 angefangen, wieder aufgehört und wieder angefangen. Ich benutze es regelmäßig für die Stirn, um Falten vorzubeugen, aber nur so viel, dass sich noch alles bewegt, also nicht zu viel!" Neben Botox gab die Influencerin bereits weitere Eingriffe beim Beauty-Doc zu. So hat Ann-Kathrin auf Instagram gestanden: "Ich habe meine Nase machen lassen, als ich 18 Jahre alt war, weil ich sie einige Male gebrochen hatte, als ich jünger war, und ich einen Höcker auf dem Nasenrücken bekommen habe." Auf YouTube sind Bilder zu sehen, wie das Model vor der Nasen-OP aussah. Damals versuchte die heute 33-Jährige, unter dem Künstlernamen "Trina B." eine Karriere als Sängerin zu starten. Übrigens: Für so einige Fans überraschend, gestand das Model auch: "Viele glauben, meine Wangen seien unecht, aber das sind sie nicht." Sie selbst möge "weiche und runde Gesichter" lieber.

