So schön schwanger ist Ann Kathrin Götze – an ihrem zweiten Babyglück ließ die Influencerin und Spielerfrau von Mario Götze ihre Follower nun bei Instagram teilhaben.

Anfang Mai verkündete das bekannte Paar ihr neues Baby-Glück. Kind Nummer zwei von Mario Götze und seiner Frau Ann-Kathrin ist auf dem Weg. Die offizielle Bestätigung erfolgte durch den Verein des Fußballprofis.

Nach dem Einzug von Eintracht Frankfurt in das DFB-Pokalfinale, für die er seit 2022 spielt, verkündete der Verein via Twitter: "Zweite gute Nachricht des Tages: Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin". Zuvor hatte Götze selbst in einem Interview beim Privatsender Sky die Gerüchteküche ordentlich aufgeheizt, als seine Antwort auf die Baby-Gerüchte "Da könnte was dran sein" lautete.

Mario und Ann-Kathrin Götze wurden erstmalig im Jahr 2020 Eltern eines kleinen Sohnes namens Rome. Geheiratet hat das Paar 2018 standesamtlich, eine große Feier folgte ein Jahr später.

Bisher zeigte die 33-Jährige ihren erneuten Baby-Bauch aber nicht. Die Influencerin, die aus beruflichen Gründen viele Fotos von sich postet, versteckte die Kugel immer wieder geschickt hinter Designertaschen, in gekrümmter Sitzhaltung oder mit rückenfokussierten Bildern. Doch jetzt lässt Ann-Kathrin ihre 1,8 Millionen Follower auf Instagram an ihrem neuen Glück teilhaben.

Ann-Kathrin Götze zeigt ihren Babybauch

Inspiriert von der Sängerin Rihanna, die ihren Babybauch stets zur Schau stellt und ebenfalls gerade ihr zweites Kind erwartet, steht bei der Outfitwahl der Familienzuwachs im Mittelpunkt. Ihre Bildunterschrift verweist auch auf die 35-jährige Sängerin: "Riri lehrte es uns", schreibt Götze zu dem Bild in einem rosa Top mit passender Hose.

Laut der "Bild"-Zeitung soll das zweite Kind im Hause Götze ein kleines Mädchen werden und schon in wenigen Monaten das Licht der Welt erblicken. Die Zeitung berichtet auch, dass sie aus dem näheren Umfeld des Paares erfahren haben will, dass Götze bereits im sechsten Monat sei.

