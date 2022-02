Ihre Verbrechen scheinen sich für sie auszuzahlen. Nach dem Erfolg der Netflix-Serie "Inventing Anna" bekommt Fake-Erbin Anna "Delvey" Sorokin die Chance, ihre Geschichte selbst zu erzählen.

Es scheint genau das einzutreffen, wovor Rachel DeLoache Williams gewarnt hat: Anna "Delvey" Sorokin schlägt Profit aus ihren Verbrechen. Williams ist eines von ihren Opfern, eine betrogene Freundin. Sie bemängelte kürzlich, Sorokin würde zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und es scheine, als würden sich Verbrechen dieser Art sogar lohnen.

Anna "Delvey" Sorokin erzählt ihre Geschichte selbst

Sie dürfte sich bestätigt fühlen, denn Anna Sorokins Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird es eine Doku-Serie über die Fake-Erbin geben. Die im Gefängnis sitzende Russin soll dafür mit den Produzenten von "Surviving R. Kelly", Bunim/Murray Productions, zusammenarbeiten.

Laut "Deadline" soll die Serie Sorokin bei ihren nächsten Schritten im Leben begleiten. Momentan sitzt die in Russland geborene und in Deutschland aufgewachsene Frau in Gewahrsam, weil sie ihr US-Visum überzog und abgeschoben werden könnte. Und so soll in der Dokumentation nicht auf ihre Verbrechen zurückgeblickt werden. Vielmehr wird da eingesetzt, wo "Inventing Anna" endet – nach der Verurteilung.

"Komplizierter und faszinierender Charakter"

"Annas Geschichte ist sehr lebendig und entfaltet sich immer noch, während wir sprechen. Wir haben dieses Projekt nun schon seit Monaten mit ihr entwickelt und unzählige Stunden in Telefon- und Videogesprächen mit ihr verbracht. Sie ist ein komplizierter und faszinierender Charakter, und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel ihrer sich ständig weiterentwickelnden Geschichte zu erzählen", erklärte Michael Driscoll, Director of Development bei Bunim/Murray Productions.

Anna Sorokin gab sich jahrelang als reiche, deutsche Erbin Anna Delvey aus und betrog Banken und Hotels um hohe Summen. Vier Jahre lang saß sie im Gefängnis (die U-Haft mit eingerechnet), bis sie im Februar 2021 auf freien Fuß kam und sechs Wochen später erneut festgenommen wurde.

