Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin Anna Adamyan ist Mutter geworden. Verkündet wurde die Geburt auf einer Fußball-Pressekonferenz.

Das Schicksal hat es endlich gut mit der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Anna Adamyan (27, geborene Wilken) gemeint: Die Ehefrau des armenischen Fußballprofis Sargis Adamyan (30) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Diese frohe Kunde haben bislang zwar weder sie noch der stolze Vater verkündet, offiziell ist es dennoch: FC-Köln-Cheftrainer Steffen Baumgart (51) erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sein Schützling aus denkbar schönem Grund derzeit trainingsfrei hat.

"Sargis Adamyan ist Papa geworden und er kümmert sich momentan um seine Familie und wir freuen uns sehr für ihn. Wir rechnen damit, dass er Montag dabei sein wird", so Baumgart. An besagtem Montag steigt für den FC Köln das erste Pflichtspiel der neuen Saison, die erste Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Osnabrück steht an.

Das letzte eigene Update ihrer Schwangerschaft hatte Anna Adamyan in der Nacht auf Freitag (11. August) gegeben. In einer Instagram-Story verriet sie: "Letzte Nacht ist meine Fruchtblase geplatzt und wir sind seitdem in der Klinik. Ich melde mich ganz in Ruhe bei euch und hoffe, dass ihr das versteht. Danke fürs Mitfiebern!"

Dass sie für alle gedrückten Daumen auf dem Weg zur Mutterschaft dankbar ist, hängt auch mit diversen Schicksalsschlägen in der Vergangenheit zusammen. Die Influencerin leidet unter Endometriose. Nach zwei Fehlgeburten und elf künstlichen Befruchtungen hat sich ihr großer Traum nun erfüllt.

Ein Weihnachtswunder wurde wahr

Im Winter des vergangenen Jahres gab sie via Instagram bekannt, wieder schwanger zu sein. Zu einem Bild ihres positiven Schwangerschaftstests schrieb sie damals: "Das allerschönste Weihnachtswunder, welches wir uns nur hätten wünschen können, ist in Erfüllung gegangen. Ich bin schwanger! Unsere künstliche Befruchtung hat geklappt."

Weiter heißt es in dem Beitrag: "Beim Schreiben dieser Sätze kugeln ein paar Tränen - vor absoluter Freude. Wir könnten glücklicher nicht sein und sind unglaublich dankbar. All das haben wir die letzten zwei Tage einfach nur für uns genossen, es immer mehr realisiert und ich sage es immer wieder: Ich bin schwanger!"

Im August 2021 hatten sich Sargis und Anna Adamyan das Jawort gegeben - genau zwei Jahre später ist nun ihr Kinderwunsch wahr geworden.