Anna Ermakova hat "Let's Dance" gewonnen. Die Tochter von Boris Becker hat sich damit neue Türen für ihre Karriere geöffnet. In jedem Fall ist sie sich sicher: Die Show war lebensverändernd.

Für Anna Ermakova haben sich durch ihren Sieg bei "Let's Dance" ganz neue Karrieremöglichkeiten aufgetan. Zuletzt feierte die Tochter von Boris Becker in Cannes auf der Party von Designer Philipp Plein. Und sie plauderte im RTL-Format "Gala" auch über ihre Zukunftspläne.

Momentan sei sie traurig, dass die Sendung vorbei ist, erzählt Ermakova: "Ich vermisse alles bei 'Let's Dance'. Tanzen, Trainieren, alle zu sehen..." Sie sei am Anfang schüchtern gewesen, aber sie liebe das Tanzen und sich "mit meinen Emotionen zu öffnen".

Die Show sei für sie lebensverändernd gewesen. Auch ihre Mutter, Angela Ermakova, pflichtet ihr bei und erzählt, ihre Tochter sei durch die Tanzshow "stärker" geworden.

Kommt der Umzug nach Deutschland?

Auch über einen Umzug von London nach Deutschland denkt Ermakova demnach nach. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, als Influencerin Karriere zu machen, antwortet die 23-Jährige: "Ja, vielleicht." Ihre Mutter hat dazu allerdings eine ganz andere Meinung: "Oh nein, ich denke, man muss etwas Vernünftiges mit seinem Leben anfangen."

Ermakova deutet in dem Gespräch aber auch an: "Jetzt beginnt ein neues Kapitel." Und: "Es stehen viele neue berufliche Projekte an." Was damit gemeint ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis.