Publikumsliebling Anna Ermakova kommt bald zurück ins Fernsehen. Für ihren Job in der "Supertalent"-Jury hat sie sich viel vorgenommen.

"Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (23) hat sich ein großes Ziel gesetzt. Der "Bild"-Zeitung sagte die 23-Jährige, die in London lebt: "Ich lerne jede Woche Deutsch. Wenn ich beim 'Supertalent' in der Jury sitze, werde ich komplett Deutsch sprechen." Das habe sie sich fest vorgenommen, erklärte sie in dem Blatt weiter. "Wenn jeder um einen herum Deutsch spricht, fühle ich mich momentan manchmal noch wie eine Idiotin."

Anna Ermakova sitzt in der neuen "Supertalent"-Jury

Im August gab RTL bekannt, dass "Das Supertalent" nach einer längeren Pause 2024 zurück auf die TV-Bildschirme kommt. In der Jury feiert Urgestein Dieter Bohlen (69) sein Comeback. Neben ihm kehrt auch sein langjähriger Kollege Bruce Darnell (66) zurück. Mit ins Boot hat sich das eingespielte "Supertalent"-Duo neben Anna Ermakova auch noch "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) geholt. "Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich", sagte Ermakova damals. "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt."

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Tochter von Boris Becker (55) und Angela Ermakova (55) ihre Gefühle und Gedanken zu ihrer neuen Aufgabe als Jurorin bei "Das Supertalent" ebenfalls wenige Tage später. Sie freue sich so sehr, in der "Supertalent"-Jury zu sein, schrieb Ermakova. Im gleichen Atemzug bedankte sie sich für die vielen Nachrichten, die sie bereits dazu bekommen hat: "Ich bin ehrlich gesagt überwältigt von Ihrer Unterstützung. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit."

Für die 23-Jährige sei es "eine Herzensangelegenheit die Talente auf ihrer Reise zu begleiten und sie bestmöglich zu unterstützen". Nach ihrer Teilnahme an der Tanz-Show "Let's Dance" wisse sie: Das Wichtigste sei, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben.