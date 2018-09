Sie zieht die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich: Anna Ermakova ist die uneheliche Tochter von Boris Becker. Sie provoziert mit einem Foto aus einem New Yorker Sex-Museum. Dort posiert die 18-Jährige vor riesigen Nippeln und schreibt dazu: #freethenips“, also „Befreie die Nippel“. Ein mutiges Statement. Anna schmiegt sich förmlich an den überdimensionalen Busen an. Den Weg zum It-Girl hat die Becker-Tochter früh eingeschlagen. Offenbar weiß sie, was ihre Fans sehen wollen.