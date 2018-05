Mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich sorgten Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) bei der gestrigen amfAR Gala in Cannes für jede Menge Blitzlichtgewitter. Das deutsche Model Anna Hiltrop (24) hat die beiden hautnah erlebt. Sie besuchte auf Einladung von Lambertz-Chef Hermann Bühlbecker (67), der fast seit Beginn Mitglied im Benefiz-Komitee der amfAR ist, die Wohltätigkeitsveranstaltung und hat sogar mit beiden kurz gesprochen.

"Jeder sollte sehen, wie verliebt sie sind"

"Sie wirkten sehr süß und verliebt wie Teenager", erklärte die 24-Jährige der Nachrichtenagentur spot on news. "Sie hingen förmlich den ganzen Abend aneinander, bei der Ankunft und am Tisch auch." Zudem hätten sie sehr viel gelacht. "Jeder sollte sehen, wie verliebt sie sind." Heidi selbst sah viel natürlicher aus als sonst, weniger gestylt.

Und was hält das gefeierte Nachwuchsmodel selbst von der Beziehung? Schließlich trennt das Paar ganze 16 Jahre. "Das muss jeder selbst wissen. Aber man hat immer noch das Bild von Tokio-Hotel-Tom vor Augen und Heidi ist ja eine gestandene Frau." Sie empfinde das eher als schwierig. "Aber wenn es die beiden glücklich macht - und so macht es jedenfalls den Eindruck - ist es doch toll."

Pierce Brosnan versteigert selbstgemaltes Bild

Insgesamt sei es "ein wirklich toller Abend, mit tollen Persönlichkeiten gewesen und es wurde sehr viel Geld eingenommen." Besonders beeindruckt habe sie vor allem Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (65), der ein selbst gemaltes Bild für 1,3 Millionen Euro versteigerte. Auch die Fashion-Show von Carine Roitfeld habe sie begeistert. Die Kleider wurden ebenfalls versteigert. Die American Foundation for Aids Research, kurz amfAR, veranstaltet mehrmals im Jahr Benefiz-Galas, um Geld für die Bekämpfung von Aids zu sammeln.

Erfolgreiche Modelkarriere

Für Anna war es ihr erster Auftritt in Cannes. Sie begeisterte in einer Kreation des libanesischen Designers Nicolas Jebran auf dem roten Teppich. Mit gerade mal 24 Jahren ist sie ein international gefragtes Model - und das ganz ohne Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel". Im Februar lief Hiltrop auf der Fashion Week in Mailand über den Laufsteg, an der Seite von Stars wie Pamela Anderson posierte sie für den Lambertz-Kalender 2018 und auf Einladung von Karl Lagerfelds Büro reiste sie sogar bereits nach Paris.