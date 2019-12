Ex-"Bachelorette" und Musicalstar Anna Hofbauer (31) und ihr Freund, Schauspieler und Sänger Marc Barthel (30, "Notruf Hafenkante"), sind Eltern geworden. Ihr Sohn Leo kam bereits vor zwei Wochen im November zur Welt, vor "ein paar Tagen" konnten Mutter und Kind das Krankenhaus endlich verlassen, berichtet "Bunte". Wie schwierig das Ende der Schwangerschaft, die Geburt und die ersten Tage danach waren, fasst die frischgebackene Mutter im Doppelinterview mit dem Magazin so zusammen: "Du erwartest das größte Glück und bekommst die Hölle auf Erden."

Plötzliches Ende einer "perfekten Schwangerschaft"

Dass es so kompliziert werden würde, ahnte Anna Hofbauer nicht. Im Gegenteil. "Meine Schwangerschaft war perfekt", erinnert sie sich. Sie sei so fit gewesen, dass sie bis zuletzt auf der Bühne gestanden habe. Doch dann platzte plötzlich in der 35. Schwangerschaftswoche die Fruchtblase - bis zur 37. Woche gilt ein Kind als Frühchen. "Marc hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht", so Hofbauer. "Nach fünf Tagen" leiteten die Ärzte schließlich die Geburt ein.

Dramatische Wendung nach der Geburt

"Sechs Stunden" danach sei "der kleine Mann" da gewesen, erzählt Hofbauer. "Der erste Moment war unbeschreiblich schön." Doch schnell stellte sich heraus, dass etwas nicht stimmte. "Er schrie wie am Spieß, sobald wir ihn berührten", erinnert sich Leos Mutter, "und dabei hat er so schnell geatmet", ergänzt sein Vater. Marc Barthel brachte das Baby auf die Intensivstation. "Wir fühlten uns so hilflos [...] Unser Sohn musste allein in diesem Kasten bleiben. Eine Woche lang", erinnert er sich an die schwere Zeit, in der der kleine Kerl gegen eine "Lungenentzündung" ankämpfen musste.

Das Happy End

Doch das ist endlich alles Geschichte, die Familie ist inzwischen in ihrem Berliner Zuhause angekommen. "Er [Baby Leo] macht sich großartig. Er schläft wunderbar, trinkt und hat Hunger ohne Ende. Wir sind unendlich glücklich", fasst der frischgebackene Vater zusammen. Und Mama Anna ergänzt: "Jetzt dürfen wir endlich eine Familie sein."

Anna Hofbauer wurde 2014 als zweite "Bachelorette" in der gleichnamigen TV-Sendung bekannt. Anfang 2018 bestätigte sie ihre Beziehung mit Marc Barthel.