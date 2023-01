Anna Juliana Jaenner ist im vierten Monat schwanger. Das hat die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin jetzt bei Instagram verkündet.

Anna Juliana Jaenner (34) ist schwanger. Das gab die Schauspielerin bei Instagram bekannt. "16 weeks - und ich kann es manchmal immer noch nicht glauben", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie ein Ultraschallbild in den Händen hält und in die Kamera lächelt. Zudem veröffentlichte sie einen kurzen Clip einer Schwangerschaftsuntersuchung.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte Anna Juliana Jaenner, wie es ihr aktuell in ihrer Schwangerschaft geht. "Die Übelkeit macht mir etwas zu schaffen. Am schlimmsten ist es morgens beim Zähneputzen", sagte die Schauspielerin. "Ich musste auch schon einige berufliche Telefonate unterbrechen, weil ich mich plötzlich übergeben musste." Gegen die Übelkeit helfe ihr besonders Bewegung. "Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, Pilates oder Yoga, das ist bei mir das absolute Wundermittel."

Babygeschlecht noch nicht bekannt

Der Vater ihres Kindes sei 36 und nicht in der Filmbranche tätig, erklärte die Schauspielerin des Weiteren. "Ich hatte vorher ein bisschen Pech in der Liebe, bin ein paar Mal hintereinander richtig auf die Schnauze gefallen." Unter anderem klappte es nicht mit Sergio-Luis Recalde, mit dem sie 2021 die Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" gewann. Ihren neuen Partner habe sie beim Online-Dating kennengelernt und die beiden seien sehr schnell zusammengekommen.

Das Baby sei nicht geplant gewesen, "aber es ist trotzdem ein Wunschkind", erklärte Jaenner, die einst in der RTL-Daily "GZSZ" die Rolle der Olivia verkörperte und in der Serie "Afterglow - Alles nur Show?" zu sehen war. Am 12. Juli, genau an ihrem Geburtstag, sei der errechnete Geburtstermin. "Und exakt ein Jahr, nachdem wir zusammen gekommen sind. Es gibt 365 Tage im Jahr - wie kann es ausgerechnet mein Geburtstag sein? Ich weiß aber noch nicht, ob es ein Junge oder Mädchen wird."