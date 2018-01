Sie stand jahrelang als Spielerin auf den Tennisplätzen dieser Welt, er ist der Sohn von Schlagerbarde Julio Iglesias und selbst erfolgreicher Musiker: Die Russin Anna Kournikova und der Spanier Enrique Iglesias führen seit fast 20 Jahren eine skandalfreie Beziehung. Kennengelernt haben sie sich im Jahr 2001 als Kournikova in Iglesias' Musikvideo zu seinem Song "Escape" auftrat.

Seitdem leben die beiden eher zurückgezogen in Miami, gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit haben Seltenheitswert. Umso überraschender war die Neuigkeit, dass Kournikova im Dezember Zwillinge zur Welt gebracht hat. Dabei war bis dahin nicht einmal bekannt, dass die 36-Jährige überhaupt schwanger ist.

Anna Kournikova und Enrique Iglesias posten Fotos der Zwillinge bei Instagram

Offenbar sind Anna Kournikova und Enrique Iglesias aber so stolz auf ihren Nachwuchs, dass sie die Kinder nun bei Instagram präsentierten. Beide posteten ein Foto, das sie mit dem Kommentar "My Sunshine" betitelten. Kournikova ist zu sehen, wie sie ihren Sohn in den Händen hält und ihm einen dicken Schmatzer auf die linke Wange drückt. Iglesias hingegen kuschelt mit seiner Tochter, die auf einem rosa Herzchen-Kissen schläft.

My Sunshine Ein Beitrag geteilt von 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) am Jan 16, 2018 um 10:48 PST

My Sunshine Ein Beitrag geteilt von Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) am Jan 16, 2018 um 9:39 PST

Die Namen der Kinder haben die beiden allerdings noch nicht verraten. Und noch ein Geheimnis hüten Kournikova und Iglesias seit Jahren: Ob sie nun verheiratet sind oder nicht. Der große Klunker am linken Ringfinger der 36-Jährigen hat immer wieder zu Spekulationen geführt, dass sie und Iglesias längst Mann und Frau sind. Kournikova und Iglesias haben diese Gerüchte bisher weder bestätigt noch dementiert. Auf dem Instagramfoto, das die Ex-Tennisspielerin jetzt mit ihrem Sohn postete, ist der opulente Ring aber erneut deutlich zu sehen. Der größte Schatz dürfte für die Russin aber nicht der teure Stein an ihrem Finger sein, sondern ihr Baby, das sie in den Händen hält.