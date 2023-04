von Laura Stunz Anna Maria Damm ist zum zweiten Mal Mama geworden. Die freudige Nachricht verkündete der Ex-GNTM-Star auf seinem Instagram-Profil.

Babyglück bei Anna Maria Damm. Die Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin ist zum zweiten Mal Mama geworden. Auf Instagram teilt sie den ersten Schnappschuss zusammen mit ihrem Neugeborenen live aus dem Krankenhausbett – und verrät direkt den Namen des kleinen Mädchens: "Say hello to our girl KAIA. Es geht uns gut und wir sind überglücklich sie nun bei uns zu haben", heißt es unter dem Beitrag der 27-Jährigen.

Anna Maria Damm über Tochter: "Wir lieben sie jetzt schon so sehr!"

Auch in ihrer Story meldet sich Damm zurück und sendet "ein Lebenszeichen". "Wir können unser Glück selbst kaum fassen. Wir lieben sie jetzt schon so sehr!", schreibt sie und bedankt sich für all die Glückwünsche. Zusammen mit ihrem Verlobten Julian Gutjahr und Tochter Eliana freut sie sich jetzt auf die "magische Kennlernzeit". Letztere durfte ihre kleine Schwester sogar schon das erste Mal in den Armen halten.

Die 4-jährige Eliana darf ihre kleine Schwester zum ersten Mal in den Armen halten. © Instagram / annamariadamm

Im vergangenen November hatten Damm und Gutjahr verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Unter einem Bild, dass sie mit Babybauch zusammen mit Eliana und ihrem Verlobten zeigt, schrieb Damm: "Our family is growing. Wir können es immer noch nicht realisieren."

Seither fiebert sie zusammen mit ihrer Community auf die Geburt hin. Auf ihrem Instagram-Profil und ihrem YouTube-Kanal "ANKAT", den die 27-Jährige mit ihrer Schwester Katharina Damm führt, nahm sie ihre Follower in den letzten Wochen und Monaten mit durch ihren Schwangerschaftsalltag.

Influencer gratulieren der Ex-GNTM-Kandidatin

Über die Baby-News freuen sich aber nicht nur Damm, ihre Familie und ihre Follower, sondern auch zahlreiche Influencer, die ihre Glückwünsche unter Damms Beitrag kundtun – darunter Reality-TV-Star Sarah Harrison, Ex-Bachelor-Kandidatin Liz Kaeber oder Influencer LeJannik.

Mit ihrem Partner ist Damm erst seit Anfang dieses Jahres verlobt. Der 26-Jährige machte ihr nach sieben Jahren Beziehung am Strand auf den Philippinen einen Antrag.