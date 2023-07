"Ich hatte eine Fehlgeburt, wahrscheinlich." Anna-Maria Ferchichi erklärt, dass sie vorerst kein neuntes Kind bekommen wird.

Anna-Maria Ferchichi (41), Ehefrau von Rapper Bushido (44), erklärt in ihrer Instagram-Story, dass sie vorerst kein neuntes Kind bekommen werde: "Ich hatte eine Fehlgeburt, wahrscheinlich." Das sei alles "sehr bescheiden", gibt Ferchichi offen zu. Bereits am Mittwoch informierte sie ihre Follower, dass möglicherweise eine Eileiterschwangerschaft bei ihr drohe.

In einem ausführlichen Update erklärt sie jetzt, dass ihre Fruchthöhle bereits abgegangen sei, was starke Blutungen ausgelöst habe. Dennoch sei der Wert des Schwangerschaftshormons angestiegen, was eine Eileiterschwangerschaft weiterhin möglich erscheinen ließe. Bei einer solchen Schwangerschaft nistet sich die befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutter ein. Der Embryo hat keine Lebenschance.

"Ich bin irgendwie nicht schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden", erklärt Ferchichi. Derzeit ist die Mutter mit ihren Kindern in Deutschland, reist aber jetzt umgehend zurück in ihre Wahlheimat Dubai. Warum? "Wenn ich doch ins Krankenhaus muss, dann wäre ich gerne Zuhause", berichtet Ferchichi weiter. Zwar seien ihre Nannys und auch der Fahrer noch im Urlaub bis Ende des Monats, aber: "Zuhause ist einfach Zuhause." Sie freue sich jetzt auf ihren Mann.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind gemeinsam Eltern von sieben Kindern

Bereits wenige Tage nach Bekanntgabe der Schwangerschaft am 28. Juni sprach Ferchichi ebenfalls via Instagram davon, dass es Komplikationen geben könnte: "Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus." Zwei Tage später erfolgte erneut ein Gesundheitsupdate via Instagram, dass ihr HCG-Wert nur auf "2.000 irgendwas" gestiegen sei. Das sei zu wenig für eine intakte Schwangerschaft.

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und Drillingsmädchen im November 2021. Ferchichi brachte aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn mit in die Beziehung.