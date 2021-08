Nach der besorgniserregenden Nachricht ihres Mannes Bushido bestätigt Anna-Maria Ferchichi, dass ein Baby "voraussichtlich" sterben wird.

Anna-Maria Ferchichi (39) gibt dramatische Details zu ihrer Drillingsschwangerschaft bekannt. In einem offenen Brief an den gegnerischen Anwalt im laufenden Verfahren ihres Mannes Bushido (42) schreibt sie auf Instagram: "Ein Herz meines Kindes wird voraussichtlich in den nächsten 2-3 Wochen aufhören zu schlagen". Es sei eine Entscheidung, die ihr Mann und sie treffen mussten, "gegen ein Kind, aber für die anderen beiden!", so Ferchichi weiter. Das seien die Dinge, mit denen sie sich "seit vier Wochen beschäftige".

Sie schließt ihren Post mit "... entschuldigen Sie vielmals, dass ich bis zum Ende der Schwangerschaft nicht mehr aussagen kann! Und vielen Dank, dass ich mein Innerstes jetzt nach außen kehren musste, da Ihnen mein Attest nicht gereicht hat".

Damit wehrt Ferchichi sich gegen die Kritik an ihrem Nicht-Erscheinen vor Gericht.

"Musik nimmt momentan keinen Platz in meinem Leben ein"

Kurz vorher hatte auch Bushido den dramatischen Verlauf der Schwangerschaft in einem Tweet offenbart: "Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt." Sein für den 10. September angekündigtes Album "Sonny Black 2" werde er aufgrund dessen erneut verschieben: "Zu gegebener Zeit gebe ich ein neues Datum für mein Album bekannt", so der Rapper weiter.

Seit 2011 sind der Rapper und Sarah Connors (41) jüngere Schwester ein Paar. Ein Jahr später heirateten die beiden; sie brachte einen Sohn mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen die Ferchichis Zwillingsmädchen und zwei Söhne, derzeit ist die fünffache Mutter mit eineiigen Drillingsmädchen erneut schwanger.