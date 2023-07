von Malte Mansholt Am Mittwoch verkündete Anna-Maria Ferchichi, dass sie erneut schwanger ist. Bei Instagram gibt sie sich nun besorgt.

Es war eine Nachricht, die offenbar auch sie selbst überraschte: Anna-Maria Ferchichi ist erneut schwanger. Das verkündete die Mutter von acht Kindern am Mittwoch bei Instagram. Doch ganz entspannt ist sie nicht. Und auch ein Arztbesuch konnte das augenscheinlich noch nicht ändern.

"Ich gehe gleich zum Arzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe kein gutes Gefühl", gestand die 41-Jährige am Freitagmorgen in ihrer Instagram-Story. "Ich merke null, dass ich schwanger bin. Und sonst habe ich das immer sofort gemerkt", führt sie ihre Sorge aus. Ferchichi hatte nur deshalb einen Test gemacht, weil eine Freundin wegen ihrer ausbleibenden Regel einen machen wollte. Weil ihr dann auffiel, dass auch sie selbst überfällig war, machten sie gemeinsam den Test – der prompt bei beiden positiv ausfiel.

Anna-Maria Ferchichi muss auf Antwort warten

Ob alles in Ordnung war, konnte ihr der Arzt allerdings auch noch nicht verraten. Sie erfahre das Ergebnis der Untersuchung erst am Montag, berichtete Ferchichi in einer weiteren Story. Ganz unbegründet sind ihre Sorgen nicht: Eine Schwangerschaft im Alter über 35 gilt automatisch als Risikoschwangerschaft, bereits im Jahr 2014 hatten Ferchichi und ihr Mann Anis, der unter dem Künstlernamen Bushido bekannt ist, eine Fehlgeburt in der achten Woche durchstehen müssen. Auch vor der Geburt ihrer Drillinge im November 2021 hatte das Paar um die Gesundheit der drei Mädchen bangen müssen. Doch die Sorgen blieben damals glücklicherweise unbegründet.

Auch diesmal setzt Ferchichi auf Gelassenheit. ""Ich weiß auch, da kann alles passieren", erklärte sie schon bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft. "Ich bin völlig okay damit. Alles, was kommt, ob's gut geht oder nicht gut geht, nehmen wir wie's kommt. Deshalb haben wir es jetzt auch schon gesagt." Ihre Drillinge würden die Veränderung schon bemerken, vermutet sie. Ihre Tochter Leonora sei aktuell "so anhänglich", berichtet sie. "Ich glaube, die merkt das."

Familie macht gerade Urlaub in Deutschland

Bis Montag macht sich die Mama aber mit den Kindern eine gute Zeit. Gemeinsam machen sie gerade Urlaub in einer Ferienwohnung in Deutschland, besuchen Oma Soraya Lewe. Und müssen sich nun überlegen, wie man am besten einen Tag im regnerischen deutschen Sommer herumbekommen kann.

